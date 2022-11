Denunce ginnaste:cominciato incontro Abodi, Malagò e n.1 Fgi

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - E' cominciato poco dopo le 8.30 l'incontro tra il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e quello della federginnastica, Gherardo Tecchi, per affrontare il tema delle denunce presentate nei giorni scorsi da alcune atlete della Ritmica.

L'incontro è in corso presso gli uffici del ministro Abodi, con il caso finito sul tavolo del sostituto procuratore di Brescia Alessio Bernardi dopo l'esposto presentato dalle due atlete, in cui però non compaiono nomi di allenatori o dirigenti. (ANSA).