Auto: l'Italia vince i Fia Motorsport Games 2022

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il Team Italia ha chiuso in trionfo i FIA Motorsport Games 2022 durante la cerimonia di chiusura di questa sera al Circuit Paul Ricard grazie a un totale di tre medaglie d'oro in Rally4, Historic Rally e KCMG Formula 4.

Un risultato per i piloti azzurri che eguaglia il bottino d'oro della nazione ospitante del Team France, mentre Mirko Bortolotti ha aggiunto un argento nella gara conclusiva del GT Sprint per ribaltare la classifica a favore dell'Italia. Il Belgio è arrivato terzo con due ori, un argento e due bronzi, piazzandosi davanti a Germania e Olanda, che hanno chiuso ex aequo al quarto posto.

Oltre ad essere stato confermato vincitore assoluto, il Team Italia ha anche vinto l'AllStar Trophy per aver ottenuto il miglior punteggio di medaglia nelle 10 discipline senior dell'evento. Il NewStar Trophy è andato al Team Germany per aver ottenuto i migliori risultati in Karting Endurance, Karting Sprint Junior, Karting Slalom, Auto Slalom, Cross Car Junior e Fanatec Esports. Sono stati assegnati anche trofei regionali a Sud Africa (Africa), Australia (Asia), Perù (Americhe), Italia (Europa) e Kuwait.

La seconda edizione dell'evento multidisciplinare del Motorsport ha portato 42.000 spettatori al Circuit Paul Ricard in quattro giorni. (ANSA).