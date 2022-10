Governo: Jury Chechi, Abodi persona giusta al momento giusto

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - "Molto bene il ministero dello Sport, un segnale bello e importante. Penso sia importante anche la figura di altissimo profilo che il governo ha scelto, Andrea Abodi, e credo che sia la persona giusta al posto giusto e al momento giusto". Lo ha detto l'ex ginnasta e campione olimpico, Jury Chechi, a margine della tappa finale del tour 2022 #PiùSportPiùVita di Sport e Salute organizzato oggi in piazza Duomo a Milano.

"Un percorso che penso che questa volta non si possa sbagliare - ha aggiunto - per dare veramente quella svolta, non più a parole mai nei fatti, per far sì che lo sport possa diventare un elemento centrale per tutti i cittadini".

All'evento di Sport e Salute era presente anche l'ex nuotatore e campione olimpico, Massimiliano Rosolino: "L'importante - ha spiegato - è che se ne parli e che si facciano cose concrete". Perché "non c'è bisogno di rivoluzionare ma ci vuole buonsenso - ha concluso - abbiamo bisogno che l'alto rendimento si vada a coniugare con l'attività di base". (ANSA).