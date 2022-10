Ferrari 499P: Hypercar per tornare a vincere Mondiale Endurance

(ANSA) - IMOLA, 29 OTT - Dopo tanta attesa è arrivata la 499P, la nuova Le Mans Hypercar con cui Ferrari affronterà il mondiale endurance FIA WEC nella classe regina a partire dal 2023, ed è un nome che evoca la storia della Casa del Cavallino Rampante. Nel disegno della livrea con cui la 499P debutterà nella prossima 1000 Miglia di Sebring (USA), è stato ripreso il celebre schema cromatico già introdotto nelle 312 P degli anni Settanta, che sottolinea anche visivamente il collegamento con una storia interrotta 50 anni fa, ma sempre presente nell'essenza del marchio. Per questo motivo, il numero 50 sarà uno dei due con cui saranno iscritte le vetture di Maranello nel mondiale, mentre l'altro sarà il 51, tra i più vincenti di sempre.

La 499P, che è stata presentata ufficialmente alla stampa nel corso delle Finali Mondiali Ferrari in corso di svolgimento all'autodromo di Imola, è una vettura ibrida con un propulsore V6 biturbo derivato dalla Ferrari 296 abbinato ad motore elettrico che sviluppano in totale 680 CV.

"E' un sogno che si trasforma in realtà - ha affermato Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT -.

Abbiamo voluto omaggiare la nostra storia, con tanti piccoli e grandi richiami ad un passato fatto di successi e titoli. Nel farlo però, abbiamo guardato avanti, creando un manifesto del nostro impegno nel mondiale endurance. Un progetto che parte da lontano e che ora si sta concretizzando. Sarà un banco di prova per sviluppare soluzioni tecnologiche d'avanguardia da adottare sulle vetture stradali prodotte a Maranello".

La nuova Ferrari 499P, le cui linee sono state finalizzate con il coinvolgimento del Centro Stile Ferrari, sotto la direzione di Flavio Manzoni, esalta tecnica ed aerodinamica della vettura, attraverso forme semplici e sinuose. Realizzata a partire da un telaio monoscocca in fibra di carbonio, sotto il "vestito" la Ferrari 499P si caratterizza per soluzioni che rappresentano l'avanguardia nel campo delle tecnologie applicate al motorsport.

L'esordio della 499P nel Fia World Endurance Championship sarà il prossimo 17 marzo 2023 a Sebring negli Stati Uniti.

