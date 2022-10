Sci nordico: campione olimpico Klæbo riparte da Livigno

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Mi piace molto stare a Livigno, è la terza volta che torno, la prima quest'anno, dopo che l'anno scorso ero venuto in due occasioni distinte. Una località magnifica, in cui è facile fare allenamento sugli skiroll, il meteo è stabile, e dove tutto è molto funzionale per l'atleta.

Livigno è davvero il posto perfetto per fare altitude training, e sono felice di essere qui" Johannes Klaebo, fenomeno norvegese dello sci di fondo, inaugura la stagione invernale di Livigno, presenziando all'apertura dell'anello, prevista per venerdì 28 ottobre.

Come è ormai d'abitudine anche quest'anno il Piccolo Tibet accoglierà i primi allenamenti sulla neve di numerosi campioni internazionali, a partire proprio dal cinque volte campione Olimpico, specialista della Sprint, che si fermerà in loco per quasi quattro settimane. Grazie alle proprie unicità climatiche e ambientali, Livigno si conferma punto di riferimento europeo per quanto riguarda l'altitude training, con una sempre più importante lista di atleti e federazioni che la scelgono per ultimare la propria preparazione. Eccellenza certificata anche dalla recente investitura da parte del Coni, che ha fatto della località un Centro di Preparazione Olimpica. "Quello dell'allenamento in altura - ha detto Carlo Mornati, Segretario Generale e Responsabile Ufficio Sport - è un tema che inseguivamo da tempo. Siamo partiti nel 2013 e con il Centro di Preparazione Olimpica di Livigno abbiamo raggiunto l'obiettivo.

Sono tante le federazioni che organizzano allenamenti in quota: siamo felici di poter offrire, ora, l'opportunità di andare a Livigno. Qui possiamo concentrare tutte le federazioni estive, considerando che quelle invernali sono già di casa. Inoltre vogliamo portarci un presidio medico-scientifico, una piccola cellula dell'Istituto, perché servono divulgazione, conoscenza e raccolta dei dati. Livigno è un Centro unico al mondo che può ospitare tutte le discipline, e la sua varietà climatica è determinante: ogni dettaglio fa la differenza".

Prevista per sabato 3 Dicembre, invece, l'apertura degli impianti di sci. (ANSA).