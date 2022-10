Scherma: Garozzo dopo laurea deve lasciare GS Fiamme Gialle

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Dopo undici anni di carriera sportiva nelle Fiamme Gialle, Daniele Garozzo il prossimo 1 novembre dovrà lasciare il Gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Il 30enne campione di fioretto, informano le stesse Fiamme Gialle, ha deciso di congedarsi dopo la laurea in medicina e la scelta di seguire il corso di specializzazione in Medicina dello sport, dato che le norme non consentono, se non per il solo ruolo ufficiali, l'inquadramento di militari come medici.

Arruolatosi nel Gruppo sportivo nel 2011, il catanese ha partecipato a due Olimpiadi, cinque Mondiali e sei Europei, con le due medaglie a cinque cerchi, oro a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020, quattro ori e due bronzi iridati e ben dieci medaglie continentali. (ANSA).