Rugby: Italia; 34 convocati per Autumn Nations Series

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il ct dell'Italrugby, Kieran Crowley, ha ufficializzato la lista dei 34 convocati per le Autumn Nations Series, al via sabato 5 novembre al Plebiscito di Padova contro Samoa. Il gruppo della Nazionale comprende 19 avanti e 15 tra mediani e trequarti, con tre atleti che potrebbero conquistare il primo cap: si tratta del flanker delle Zebre Luca Andreani, del n.8 del Benetton Lorenzo Cannone - fratello minore di Niccolò - e del dottore in matematica Enrico Lucchin, che a 27 anni potrebbe debuttare dopo aver indossato le maglie di tutte le Nazionali azzurre, dall'U18 all'Italia "A".

Michele Lamaro entra nella seconda stagione da capitano e può contare su una pattuglia di veterani ad affiancarlo nella gestione del gruppo, con i vari Allan (63 caps), Campagnaro (46), Bigi (42), Fuser (41), Negri (38), Padovani e Ferrari (37) e Ruzza (33) confermati in un gruppo che conta ben sedici atleti Under 25. Due le coppie di fratelli, con Niccolò e Lorenzo Cannone in mischia e il binomio Alessandro/Paolo Garbisi in grado di garantire una mediana di consanguinei. Tutti millennial i tre mediani di mischia: insieme ad Alessandro Garbisi, classe 2002, a contendersi la guida del pacchetto azzurro saranno Manfredi Albanese e Stephen Varney, entrambi 2001.

L'Italia si radunerà a Verona nella serata di domenica prossima, iniziando l'indomani la fase finale dell'avvicinamento al match di sabato. "Abbiamo lavorato con intensità e qualità in questa settimana di raduno a Verona e siamo pronti a continuare su questa strada quella ventura, quando entreremo nel vivo della preparazione in vista del debutto con Samoa - ha detto il ct -.

Inizieremo l'avvicinamento con trentaquattro giocatori, poi prevediamo che alcuni dei convocati tra coloro che rientrano da infortuni o hanno meno minutaggio all'attivo in questa prima parte di stagione possano aggregarsi alla Selezione XV che affronterà i Leicester Tigers". (ANSA).