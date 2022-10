Malagò, non tutti gli impianti in Italia sono da rifare ex novo

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - "L'impiantistica sportiva in Italia è sicuramente da migliorare. Ma da questo a rifare ex novo tutti gli impianti penso che debba esserci molta cautela.

Ci sono tantissimi stadi che sicuramente sarebbe meglio pensare a come trasformarli in termini energetici prima di realizzarne uno nuovo". Lo ha detto Giovanni Malagò presidente del Coni a margine di un convegno a Genova dedicato al valore dello sport nell'emigrazione italiana.

"Non si può generalizzare naturalmente - ha aggiunto Malagò - perché in alcuni casi bisogna rifare tutto nuovo, ma io preferirei che le risorse fossero dedicate nello specifico ad esempio ai plessi scolastici. Perché se già sistemassimo le palestre scolastiche, e per questo il Pnrr ha dato un contributo, ma rimango dell'idea che si poteva fare di più, allora si potrebbe creare una prospettiva futura diversa".

