F1:Alpine vince appello,via la penalità Alonso 7/o ad Austin

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Fernando Alonso riconquista il settimo posto dopo la gara di Austin in Texas e la penalità che lo aveva fatto scivolare al quindicesimo posto. La Fia prima respinge il tentativo della Alpine e conferma la penalità, poi accoglie l'appello del team. Così a Città del Messico in vista del prossimo Gp di domenica è arrivata la decisione sulla gara precedente negli Stati Uniti. Al termine del Gran Premio corso in Texas, Alonso era stato penalizzato - su segnalazione della Haas - per aver guidato con uno specchietto rotto (quello di destra) dopo un pauroso incidente con Lance Stroll, suo prossimo compagno di squadra in Aston Martin. Nella collisione molti detriti erano finiti sulla macchina di Schumacher. I commissari avevano inflitto allo spagnolo 30'' di penalità negli Usa e portato alla retrocessione nella classifica finale del GP, dal settimo al quindicesimo posto: situazione che era stata confermata dopo la verifica chiesta da Alpine. Decisione ora ribaltata con il settimo posto di nuovo nelle mani di Alonso. (ANSA).