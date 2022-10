Sport: torna Bellator, arti marziali miste a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - E' partito il conto alla rovescia per il ritorno in Italia di Bellator MMA, la celebre promotion di arti marziali miste che sarà di scena sabato all'Allianz Cloud di Milano. Una Card esplosiva per il terzo appuntamento all'ombra del Duomo del prestigioso circuito americano, che insieme alla presenza dei massimi interpreti internazionali della disciplina vedrà la partecipazione di una folta rappresentativa di atleti italiani pronti a calcare uno dei più importanti palcoscenici mondiali del fighting: nella gabbia di Bellator 287 entreranno Andrea Fusi, Edoardo Caiazza, Alex Bertinazzi, Luca Iovine, Niccolò Solli, Walter Cogliandro e Daniele Scatizzi.

L'Italia al femminile sarà rappresentata da Chiara Penco e Manuela Marconetto, che si affronteranno in un derby tutto di marca tricolore. Lo show milanese culminerà con il match clou tra lo statunitense Adam Piccolotti (13-4) che timbrerà la sua 14esima partecipazione con Bellator e la superstar francese Mansour Barnaoui (19-4), che cercherà di impressionare subito i fan al suo debutto ufficiale nella promotion a stelle e strisce.

