Pugilato: 26/11 due Tricolori a Roma, attesa per Rossetti

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Manca un mese all'appuntamento pugilistico più caldo dell'autunno italiano: il 26 novembre, nel PalaGems di Tor di Quinto a Roma, la BBT Production metterà in scena una riunione plurititolata. Una linea comune unirà tutti e cinque i match in programma: la spettacolarità. Il main event (10 round) sarà la sfida per il titolo italiano dei pesi welter tra Pietro 'The Butcher' Rossetti (15-1-0) ed Emanuele Cavallucci (13-6-1). Il primo, boxeur romano di 24 anni, a luglio ha conquistato il titolo Ibf Latino e vanta 7 successi per ko su 15 totali: la capacità di vincere prima del limite, oltre a un'aggressività fuori dal comune, rendono il suo stile inconfondibile. Il suo rivale è più esperto (34 anni) e viene da Chieti, in Abruzzo: già campione dei welter nel 2019 contro Nicola Cristofori, è stato sfidante alla cintura in due occasioni (contro Tobia Giuseppe Loriga e contro Nicholas Esposito) e ha combattuto in Belgio, Finlandia e Germania. La sfida per il titolo italiano dei supermedi, invece, vedrò contrapposti Yuri Lupparelli (10-0-0)e Ignazio Crivello (8-9-1).

Per 'The Prince' Lupparelli è la prima chance titolata, mentre per il pugile palermitano si tratta della seconda: nel 2021 venne sconfitto da Ivan Zucco. Nel sottoclou, c'è grande attesa anche per la semifinale (tutta di marca romana) del titolo italiano superleggeri. Da una parte c'è Cristiano Malvitano (11-3-0), dall'altra Jacopo Fazzino (6-6-0), avversario del campione in carica della categoria Charlemagne Metonyekpon, contro il quale ha perso ai punti a luglio scorso. Concludono il programma il match tra Francesco Cataldo e Ignazio Di Bella nei cruiser e Totò Contino contro Rayan Rabhi nei supergallo.

L'evento sarà preceduto nei giorni precedenti da due incontri (patrocinati dalla Federpugilato) nelle scuole Pacinotti e Diaz, a Roma, in cui verrà raccontata la storia del pugile Claudio Squeo, campione Ibf Latino dei cruiser, che in passato fu vittima di bullismo perché era sovrappeso. Proprio Squeo darà la testimonianza di come, grazie al pugilato, abbia saputo superare momenti difficili. La conferenza stampa di presentazione della riunione si terrà invece in Campidoglio, nell'aula Giulio Cesare, il 21 novembre alle 10.30. (ANSA).