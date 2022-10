Milano-Cortina: Lo Russo, sempre disponibili a collaborare

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - "Se serve noi ci siamo". A ribadire la disponibilità di Torino a collaborare per i Giochi Olimpici Invernali del 2026, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che nei giorni scorsi è stato a Losanna all'incontro degli amministratori delle città che hanno ospitato eventi olimpici o che si candidano a farlo.

"L'essere a Losanna al Cio - spiega a margine della presentazione di 'Luci d'Artista' - ha consentito a Torino di trovare interlocutori in quel contesto con cui ragionare sull'eredità olimpica e le prospettive. Noi, come ho sempre detto, ci mettiamo al servizio del Paese. Siamo contentissimi che le Olimpiadi Invernali nel 2026 arrivino in Italia, a Milano e Cortina, se ci saranno le condizioni faremo quello che possiamo per rendere questa grande occasione di sport una bella vetrina, anche per Torino, e per l'Italia tutta". (ANSA).