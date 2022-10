Fiamme Gialle e Wwf insieme per l'ambiente

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - I campioni delle Fiamme Gialle e il Wwf insieme, all'insegna del volontariato, in difesa dell'ambiente. All'interno del progetto Ri-Party-Amo, che il WWF Italia sta portando avanti con altri prestigiosi partner, è nata la prima collaborazione del fondo col gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Le attività dedicate al filone "Puliamo l'Italia", hanno visto, sabato, la partecipazione di oltre 200 ragazzi delle sezioni giovanili del gruppo sportivo, accompagnati dalle loro famiglie e coordinati dal WWF Italia, che hanno preso parte alla pulizia delle spiagge del litorale laziale e sono stati protagonisti di una giornata di impegno all'insegna della tutela dell'ambiente e del territorio. A Fregene sono stati raccolti 330 chili di rifiuti di cui ben nove di microplastiche, 10 sacchi di plastica, due di vetro e sette di indifferenziato. Bottino simile a Sabaudia, con circa 300 chili di rifiuti raccolti, sia di piccole dimensioni che molto ingombranti.

Madrina dell'iniziativa è stata la medaglia d'oro della marcia 20km delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Antonella Palmisano: "Credo che questa giornata sia stata molto importante per tanti ragazzi, e sono orgogliosa di come le Fiamme Gialle ed il WWF abbiano saputo coinvolgerli in questo bel progetto". (ANSA).