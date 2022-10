F1: Messico; Doohan jr in pista con Alpine nelle libere

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - L'australiano Jack Doohan, figlio del campionissimo delle moto Mick, farà il debutto in F1 nel GP di Messico dove guiderà l'A522 Alpine nelle prime prove libere, replicando poi nell'ultima gara stagionale, quella di Abu Dhabi.

Dopo i test, sarà quindi per Doohan l'esordio ufficiale.

"Sono estremamente grato all'Alpine - spiega il 19enne 'aussie' - per avermi dato l'opportunità di guidare nelle prove libere in Messico. È sempre un grande onore guidare una vettura di Formula 1. Spero di riuscire a farlo ogni settimana e credo questa esperienza sia un altro passo avanti verso il raggiungimento di questo obiettivo". "Mi sono preparato al meglio - dice ancora - e sarà molto emozionante provare la vettura su questo tipo di circuito, con l'alta quota e la velocità massima molto elevata". (ANSA).