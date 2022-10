Sci: Roda "quarto mandato Fisi? Non ho abusato di nulla"

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Quarto mandato contro la legge? Ho fatto quello che dovevo fare. Non ho abusato di qualcosa. Non ho fatto un giorno di campagna elettorale e sono passato come un delinquente. Pensavo di non meritare questo trattamento". Ne ha parlato Flavio Roda, eletto il 15 ottobre per la quarta volta alla guida della Federazione Italiana Sport Invernali con riferimento all'udienza di giovedì del Collegio di Garanzia presso il Coni che si pronuncerà nel merito della sua candidabilità ed eleggibilità. (ANSA).