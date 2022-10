Energia: Malagò, richiesta a Governo per rincari nei CPO

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Abbiamo presentato la proroga al bilancio preventivo del 2023, ci sono 1,6 milioni di euro in più per i costi di mantenimento dei Centri di Preparazione Olimpica dovuti ai rincari dell'energia. Ci sarà una richiesta al Governo per sopperire all'incremento di questi costi". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa successiva alla Giunta odierna a Palazzo H. "Chiunque può rendersi conto dell'assurdità che il Coni, ente pubblico, non abbia avuto un euro sul miliardo e novecento milioni che il PNRR ha dato allo sport. Stiamo facendo investimenti importanti per gli atleti che frequentano i centri di preparazione olimpica".

Questa storia, dice Malagò, "fa parte di un passato che ci vogliamo dimenticare nel più breve tempo possibile". (ANSA).