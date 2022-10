Atletica: Crippa 5 settimane in Kenya per preparare Eurocross

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Sarà un raduno ancora più importante perché questa volta andiamo in Kenya a preparare gli Europei di cross casalinghi, quindi ci sarà ancora più attenzione degli anni passati". Valigie pronte, Yeman Crippa salirà mercoledì sull'aereo che lo porterà nella Rift Valley, il tempio del running, "the home of champions", ai 2300 metri d'altitudine del villaggio di Iten. Il re d'Europa dei 10.000 metri, bronzo dei 5000, resterà nel continente africano per cinque settimane, fino al 30 novembre, a una manciata di giorni dall'ultimo grande appuntamento della stagione che lo vedrà impegnato al Parco della Mandria di Venaria Reale (Torino) a caccia di un altro podio continentale della corsa campestre.

"Cercheremo di fare quantità e qualità sia per gli Europei sia per la stagione prossima - spiega il fuoriclasse delle Fiamme Oro - come sempre lavoreremo in gruppo insieme ai fortissimi ragazzi africani che si allenano nella Rift Valley, così da farci trovare pronti per Piemonte 2022". L'azzurro partirà insieme ai gemelli Osama e Ala Zoghlami, rispettivamente medaglia di bronzo agli Europei nei 3000 siepi e nono classificato alle Olimpiadi nella stessa specialità: per i fratelli siciliani è previsto un periodo di lavoro di tre settimane, fino al 17 novembre. Nei prossimi giorni il trio azzurro sarà raggiunto da coach Massimo Pegoretti per lavorare tra gli sterrati degli altipiani e il Kipchoge Keino Stadium di Eldoret a 2100 metri di quota.

Nei programmi di Yeman Crippa c'è anche il debutto in maratona, in programma tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo: lo staff del 26enne trentino sta vagliando almeno tre o quattro possibili località per l'esordio.