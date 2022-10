Sport, Malagò: "Nostro modello talmente folle da essere unico"

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Come fa l'Italia ad andare così bene se non c'è lo sport nella scuola, se c'è un divario nord-centro-sud spaventoso, se ci sono problemi socio-economici e legati all'impiantistica? Semplice, il nostro sistema è unico al mondo. Tutti cercano di capirlo e di copiarlo, ma è talmente folle e unico da essere quasi un marchio registrato. In altri Paesi si inizia subito a fare sport a scuola ed è un grande vantaggio, noi invece fondiamo tutto sulle Asd. Questa è la nostra forza". Ne ha parlato Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante l'Assemblea della Commissione Nazionale Atleti Coni. "Chiunque cerca di aiutare lo sport noi lo ringraziamo - ha aggiunto - se qualcuno però cerca di occuparlo io dico 'occhio, perché rischiamo che qui venga giù tutto'". (ANSA).