Il Team Ginnastica Fabriano vince la Aeon Cup 2022 in Giappone

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 24 OTT - La società Ginnastica Fabriano vince l'Aeon Cup 2022 che si è conclusa ieri in Giappone. La competizione ha visto gareggiare i migliori sedici club di tutto il mondo: il team marchigiano, formato da Sofia Raffaeli, Milena Baldassari e Lorjen D'Ambrogio con la guida di Julieta Cantaluppi, ha vinto con 372.750 punti totali, la coppa Aeon Cup. Nella classifica individuale vince la classifica Senior Sofia Raffaeli, Milena Baldassari si classifica al terzo posto e Lorjen D'Ambrogio nella classifica junior chiude in terza posizione. "È una soddisfazione immensa per la città di Fabriano - scrive il sindaco Daniela Ghergo - poter festeggiare il nuovo prestigioso successo della vittoria dell'Aeon Cup 2022 conseguito in Giappone dalla Società Ginnastica Fabriano, dalle sue atlete stellari Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, alle quali si è aggiunta la junior Lorjen D'Ambrogio, guidate dalla tecnica Julieta Cantaluppi". Considerando la mole straordinaria di successi, "stiamo preparando il consiglio comunale straordinario che verrà convocato appositamente per conferire a Sofia, Milena, Julieta e Kristina la cittadinanza onoraria, per dare un segno tangibile alla gratitudine della città di Fabriano nei loro confronti. Atlete e donne straordinarie, e una società sportiva di grande tradizione come la Ginnastica Fabriano, che danno lustro nel mondo alla nostra città", conclude Ghergo.

