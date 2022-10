Coni: 'Stronger Together',ecco progetti della Commissione atleti

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Creare una comunità e rafforzare la voce degli atleti: questo l'obiettivo della Commissione nazionale atleti Coni, spiegato nel Forum 'Stronger Together' svoltosi presso il Salone d'Onore. "In giro per il mondo mi chiedono come faccia l'Italia a fare così bene considerando le carenze dello sport nella scuola e la situazione dell'impiantistica, oltre al divario tra Nord, Centro e Sud e al tema socio-economico - dice il presidente del Coni Giovanni Malagò -. È molto semplice: siamo unici. Tutti cercano di capire e anche di copiare ma il nostro sistema è talmente folle che non è mutuabile, come un marchio registrato E funziona, perché nel 2022 stiamo andando addirittura meglio del 2021: siamo terzi al mondo con più medaglie vinte rispetto alle 283 dello scorso anno e non è finita. Meglio di noi soltanto Usa e Australia: siamo davanti anche alla Cina, una cosa mostruosa".

Dopo i saluti del segretario generale, Carlo Mornati, è intervenuta Federica Pellegrini che ha spiegato come lavora la Commissione atleti del Cio. "Ci lavoro da un anno ed è davvero una fortuna - ha detto la campionessa del nuoto, ora membro Cio -. Sentire quanto forte risuona la nostra voce a livello internazionale è importantissimo. La Commissione è una rete centrale che fornisce supporto: oggi sono qui per incitare tutte le federazioni, perché avere una Commissione atleti è fondamentale: mi raccomando, fate parlare gli atleti".

Quindi sono state presentate e discusse le iniziative portate avanti dal Direttivo, come la dual career e altre rivolte alla sensibilizzazione degli atleti sui temi della cittadinanza economica, della gestione consapevole del denaro, della pianificazione finanziaria, del risparmio e della legalità economica e della capacità auto-imprenditoriale come nel progetto 'Educazione finanziaria e sport'. 'Stronger Together' rientra tra i progetti supportati dal Cio tramite l'Olympic Solidarity con l'obiettivo di promuovere i principi dell'olimpismo e aiutare i comitati nazionali a formare gli atleti per le sfide del futuro. (ANSA).