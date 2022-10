Rugby: azzurri in raduno a Verona per le Autumn Nations Series

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Mentre la nazionale femminile celebra una storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali, la rappresentativa maschile del ct Kieran Crowley si prepara ad affrontare la finestra internazionale che inaugura la stagione 2022/23 e che vedrà gli Azzurri impegnati nelle Autumn Nations Series contro Samoa il 5 novembre a Padova, Australia il 12 novembre a Firenze ed il 19 novembre a Genova contro il Sudafrica Campione del Mondo.

L'Italrugby si è radunata a Verona e, da domani, Lamaro e compagni lavoreranno sino al 28 ottobre, quando Crowley annuncerà la lista definitiva degli atleti che, due giorni dopo, torneranno in ritiro sempre nella città scaligera in vista del debutto stagionale.

Lo staff tecnico ha definito di non selezionare per il raduno del 23-28 ottobre i flanker della Benetton Sebastian Negri e Giovanni Pettinelli, il mediano di mischia Alessandro Garbisi e l'utility back trevigiano Edoardo Padovani per far proseguire loro i rispettivi percorsi di recupero e ritorno all'attività agonistica, mentre l'ala Ange Capuozzo rimarrà a disposizione dello Stade Toulosain per ottimizzare il proprio programma di allenamento. Per integrare la rosa di atleti a disposizione per gli allenamenti settimanali, insieme al terza linea Jake Polledri - che torna a respirare l'aria del rugby internazionale a due anni dal gravissimo infortunio al ginocchio destro - è stato invitato il mediano d'apertura delle Zebre Parma Nicolò Teneggi. (ANSA).