McIlroy vola negli Usa, leadership mondiale più vicina

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Negli Usa è sfida super nella sesta edizione della CJ Cup, torneo del PGA Tour di golf. A Ridgeland, nel South Carolina, Rory McIlroy (che difende il titolo) con un parziale di 67 (-4) su un totale di 200 (66 67 67, -13) è tornato in testa alla classifica. Il nordirlandese (già leader al termine del primo round) ha sorpassato lo spagnolo Jon Rahm, ora 2/o con 201 (-12) al fianco dell'americano Kurt Kitayama e del sudcoreano Kyoung-Hoon Lee.

Sul percorso del Congaree GC (par 71), il finale sarà tutto da vivere. Scottie Scheffler, 47/o con 213 (par), rischia di essere spodestato dal trono mondiale. Con un successo, Rory McIlroy tornerebbe per la prima volta, dopo 828 giorni, a guidare il world ranking. Al nordirlandese potrebbe bastare anche un secondo posto non condiviso (a meno che Scheffler non ottenga un 34esimo posto in solitaria o un miglior piazzamento).

McIlroy vuole inoltre la 23esima affermazione sul PGA Tour ma dovrà guardarsi le spalle anche e soprattutto da Rahm, un altro ex numero 1 al mondo che, dopo aver trionfato per la terza volta all'Open di Spagna, emulando Severiano Ballesteros, cerca un'altra gemma, stavolta in America.

Grande spettacolo nel South Carolina dove Wyndham Clark, 18/o con 207 (-6), ha realizzato la sua prima 'hole in one' in carriera sul PGA Tour, con una prodezza alla buca 10 (par 3) da 181 yard (oltre 165 metri), utilizzando un ferro 7. (ANSA).