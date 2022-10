Pugilato: a gennaio a Milano rivincita De Carolis-Scardina

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Il 27 gennaio del prossimo anno torna la grande boxe a Milano. Infatti la Opi Since 82 organizzerà, sul ring dell'Allianz Cloud di Milano, la rivincita per il campionato intercontinentale Wbo dei pesi supermedi tra Giovanni De Carolis e Daniele Scardina.

La prima sfida tra i due, il 13 maggio di quest'anno, è stata definita il match più 'iconico' del pugilato italiano negli ultimi dieci anni, e ha catalizzato l'attenzione mediatica e del pubblico, con oltre quattromila spettatori che hanno gremito l'impianto milanese. In quell'occasione il 37enne De Carolis ha ribaltato ill pronostico infliggendo una dura lezione (kot alla quinta ripresa) ma, nonostante la netta sconfitta, 'Toretto' Scardina ha subito chiesto, ed ora ottenuto, la rivincita.

"Daniele è un ragazzo resistente, roccioso - commenta Alessandro Cherchi di Opi Since 82 -. Ed è anche consapevole degli errori commessi, però conosce bene i metodi di miglioramento e di crescita. Per questo si sta allenando duramente ed è convinto di poter superare De Carolis: questa voglia di rivalsa gli fa onore".

Da Roma, De Carolis è pronto a rispondere: "a Milano ho fatto una bella prestazionea Milano e voglio ripetermi. Credo che il pugilato italiano abbia bisogno di scontri come il nostro, tra due pugili di vertice che sul ring non si rispamiano". (ANSA).