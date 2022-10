CJ Cup: Rahm show, è in testa con Kitayama

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Continua il momento d'oro di Jon Rahm. Dopo l'exploit all'Open di Spagna (DP World Tour), l'iberico è tornato a giocare sul PGA Tour dove, nel secondo round, è stato il grande protagonista della sesta edizione della CJ Cup. Negli Usa, il campione Major ha rimontato 25 posizioni e, con un giro in 62 (-9), ha firmato il nuovo record del percorso il Congaree GC (par 71).

Ora il 27enne di Barrika (per lui dieci birdie e un bogey) guida il leaderboard, con un totale di 131 (-11), insieme all'americano Kurt Kitayama che, per la prima volta in carriera, è in testa a un evento del massimo circuito statunitense maschile.

A Ridgeland, nel South Carolina, dietro ai due leader ecco Cameron Davis e Aaron Wise, entrambi 3/i con 132 (-10). Mentre è scivolato in 5/a posizione con 133 (-9) il nordirlandese Rory McIlroy (campione uscente) che, con un successo (o un secondo posto in solitaria) tornerebbe a guidare il world ranking 828 giorni dopo l'ultima volta. Il sogno del nordirlandese è quello di sorpassare Scottie Scheffler che è al 31/o posto con 139 (-3) nel South Carolina al fianco, tra gli altri, di Collin Morikawa.

In un evento che mette in palio 10.500.000 dollari. (ANSA).