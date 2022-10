Auto: Jorge Lorenzo 9/o nel Porsche Carrera Cup al Mugello

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 22 OTT - Ha tagliato il traguardo dell'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) in nona posizione dopo essere scattato al via dalla decima piazza, il secondo miglior risultato ottenuto in campionato. Jorge Lorenzo, l'ex pilota di MotoGp, 5 volte campione del mondo delle due ruote, ha concluso soddisfatto la penultima gara della stagione che lo ha visto debuttare ad aprile scorso sulle quattro ruote alla guida di una Porsche 992 Gt3 Cup del team Q8 Hi-Perform nel Porsche Carrera Cup Italia.

"E' stata una gara molto consistente - ha spiegato Lorenzo - non ci sono state penalizzazioni o ritiri di piloti che mi precedevano, quindi è stata una nona posizione reale e meritata.

Peccato per quel bloccaggio delle ruote all'ultima curva del circuito che mi ha fatto perdere una posizione quando ero ottavo, altrimenti avrei potuto tentare di riprendere anche il sesto o settimo posto. Manca ancora la gara di domani, ma per adesso sono contento". Tanti i fans che lo hanno aspettato al suo motorhome per un foto o anche un semplice saluto: "Qui è venuta tanta gente che mi vuole bene a vedermi - ha concluso Lorenzo -. Facciamo tante foto e sono contento perché questo campionato sta crescendo e io mi diverto un sacco". (ANSA).