Rugby: Mondiali donne;Italia-Giappone,3 cambi nel XV azzurro

(ANSA) - AUCKLAND, 21 OTT - Andrea Di Giandomenico, commissario tecnico della nazionale italiana femminile di rugby impegnagta ai Mondiali in Nuova Zelanda, ha ufficializzato la formazione che domenica, alle 12.45 locali (1.45 italiane), al Waitakere Stadium di Auckland affronterà il Giappone nel terzo e ultimo incontro del Girone B della fase a gironi del Mondiale, match sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e Sky Sport Arena.

Sarà il quarto confronto in assoluto tra le due squadre con i precedenti che sorridono all'Italia: 2 vittorie per le azzurre (entrambe in un Mondiale, rispettivamente 2002 e 2017) e un pareggio nell'ultimo confronto nel Test Match giocato a L'Aquila il 16 novembre 2019 terminato sul 17-17.

Sono tre i cambi nel XV titolare rispetto alla partita persa contro il Canada domenica scorsa, 16 ottobre. Confermato nella quasi totalità il reparto dei trequarti con Ostuni Minuzzi, Magatti e Muzzo con la coppia di centri formata da Rigoni e Sillari. Chiavi della mediana affidate a Veronica Madia e Sara Barattin - quest'ultima al rientro nel XV titolare - che raggiunge il suo cap numero 110 in maglia azzurra.

In terza linea insieme a capitan Giordano e alla confermata Giada Franco ci sarà Sgorbini. In seconda linea al fianco di Duca ritorna Sara Tounesi dal primo minuto, mentre in prima linea scenderanno in campo Seye, Bettoni e Turani.

"Il Giappone è una squadra con caratteristiche diverse rispetto ai nostri primi due avversari - le parole di Di Giandomenico -. Velocità e precisione nell'esecuzione sono le loro doti peculiari, e bisogna mantenere alta la concentrazione per tutta la durata della partita. Abbiamo chiari i nostri obiettivi: il focus sarà incentrato sulla nostra prestazione puntando a raggiungere un risultato importante in questa competizione. Vogliamo passare il turno". (ANSA).