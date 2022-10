Pancalli: "Abodi saprà lavorare nell'interesse del movimento"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni all'amico Andrea Abodi per il prestigioso incarico ricevuto unitamente al mio più caloroso augurio di buon lavoro. Abodi è un profilo di altissimo livello che ben ha fatto nello sport, dimostrando in ogni occasione e in ogni ruolo serietà, dedizione e grandi capacità politiche e manageriali.

Sono sicuro che, da ministro dello Sport, saprà lavorare nell'esclusivo interesse di un movimento che in questi anni ha dimostrato di essere un'eccellenza nazionale creando i presupposti per un positivo dialogo di tutti i soggetti in campo". Lo dice Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

"La scelta del nuovo Governo di istituire un ministero per lo Sport va nella direzione auspicata e risponde alle esigenze di un movimento che vuole sempre più rappresentare un pezzo di welfare del nostro Paese e che con i Giochi invernali olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026 ha un'occasione straordinaria per contribuire alla crescita non solo economica del nostro Paese ma anche sociale e civile", aggiunge Pancalli. (ANSA).