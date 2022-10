Malagò "orgoglio per ministero Sport, Abodi figura di spessore"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Ringrazio la neo premier Giorgia Meloni per aver confermato, con coerenza e lungimiranza, la sua grande considerazione nei confronti dello sport prevedendo la costituzione di un Ministero dedicato nell'ambito del nuovo Esecutivo. Una scelta a lungo invocata che ci rende orgogliosi, suggellata dalla nomina di Andrea Abodi in qualità di ministro".

Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in una dichiarazione.

"Al nostro mondo serviva una figura di innegabili capacità, spessore ed esperienza, in grado di decodificare le esigenze del movimento con la sensibilità di chi conosce le dinamiche che lo regolano - afferma il n.1 del Comitato olimpico -. Parlare la stessa lingua è una premessa fondamentale per affrontare le emergenze che affliggono il sistema, facendone un punto di forza nelle politiche di sviluppo del Paese". (ANSA).