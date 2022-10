Enti di promozione: "La nomina di Abodi è una buona notizia"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "La nomina di Andrea Abodi rappresenta una buona notizia per il nostro mondo, perché riporta un ministero allo sport italiano. Inoltre conosce gli enti di promozione sportiva, ha ascoltato le nostre richieste durante e dopo la pandemia, dimostrando sensibilità e rispetto per le migliaia di Ssd e Asd presenti nel nostro Paese. Lo ha fatto con vicinanza umana e con aiuti tangibili, soprattutto nell'ultima esperienza come presidente dell'Istituto per il Credito sportivo. Certi di ritrovare questa stessa collaborazione anche ora nella nuova veste di ministro, rivolgiamo ad Abodi i più sinceri auguri di buon lavoro con l'obiettivo di risollevare il mondo sportivo, quello degli Eps in particolare, calpestato negli ultimi anni dalla pandemia prima e dalla crisi energetica poi". Questo il commento del coordinamento nazionale degli enti di promozione, sulla nomina di Abodi a ministro per lo Sport nel nuovo Governo. (ANSA).