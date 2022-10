Atletica: big Fiamme Oro immersi in apnea per migliorarsi

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - L'evoluzione dello sport moderno ha spostato l'attenzione verso certi dettagli sempre più importanti all'interno di una prestazione. L'argomento respirazione e tecniche di apnea ha aperto inattesi orizzonti verso nuove metodiche di allenamento. È per questo che il team delle Fiamme Oro di atletica leggera si è radunato a Montegrotto Terme (Padova) a Y-40© The Deep Joy, la piscina termale più profonda del mondo. A sorpresa sono arrivati anche Marcell Jacobs, olimpionico nei 100 e nella staffetta 4x100 a Tokyo, assieme a Yeman Crippa, oro nella 10 km agli Europei, e al marciatore Massimo Stano. L'olimpionico a Tokyo nella 20km e oro mondiale nella 35 km racconta del suo percorso come apneista e subacqueo: "Dopo aver trovato la dimensione sulla terra, cerco sempre più di adattarmi anche all'acqua, elemento che mi arricchisce anche dal punto di vista mentale".

Altri atleti hanno partecipato all'evento: da Ayomide Folorunso a Luminosa Bogliolo, a Silvia Rizzi, ma anche Ala Zoghlami, Yassine Rachik, Linda Olivieri, Rebecca Sartori, Elisa Molinarolo, Veronica Zanon, Christian Falocchi, Erika Furlani, Silvano Chesani, Elisabetta Vandi, Desola Oki, Sebastiano Bianchetti, Daniele Greco, Enrica Cipolloni, Giulia Riva, Nazzareno Di Marco e Roberto Bertolini. A lezione di respirazione con loro anche il carabiniere Tobia Bocchi. (ANSA).