Rugby: Venditti, gruppo giovane ma con atleti responsabili

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - Per l'Italrugby "è un momento sicuramente importante. Siamo all'inizio di un ciclo cominciato un anno e mezzo fa con il nuovo staff tecnico. Siamo ad un anno da un importantissimo palcoscenico come quello del Mondiale, il gruppo è giovane quindi ad ampio raggio: ci dà tanto di cui sperare, poi nel frattempo ci son le criticità di un gruppo giovane. La squadra comunque lavora alla grande: nonostante la giovane età sono molto responsabili". Lo ha detto il team manager della nazionale azzurra di rugby, Giovanbattista Venditti, a proposito della sfida tra Italia e Australia, valida per l'Autumn series test match, in programma il 12 novembre allo stadio Franchi di Firenze.

"Uno degli aspetti di quando hai una squadra giovane è che vivi un po' sulle montagne russe, per cui grande esaltazione per il Galles e poi momenti meno esaltanti come quello in Georgia - ha aggiunto -. Diciamo però che in generale le prestazioni stanno andando sempre verso l'alto. Fra un anno abbiamo un appuntamento fondamentale e vedremo a che punto siamo". (ANSA).