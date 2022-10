Pugilato: Tyson Fury difende titolo mondiale massimi a dicembre

(ANSA-AFP) - LONDRA, 20 OTT - Il britannico Tyson Fury difenderà il proprio titolo mondiale dei pesi massimi Wbc contro il connazionale Derek Chisora il 3 dicembre ;;sul ring allestito nel Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Fury ha già battuto Chisora ;;(33 vittorie e 12 sconfitte) in due occasioni, con decisione unanime a Wembley nel luglio 2011 e per getto della spugna al 10/o round tre anni dopo nell'ExCel di Londra.

La scelta di un avversario alla propria portata segue il fallimento delle trattative per una possibile match contro il britannico Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi Wba, Ibf e Wbo. L'imbattuto Fury (32 vittorie e un pareggio) ha twittato: "Andiamo per 'Del Boy' (uno dei soprannomi di Chisora)! Ci vediamo il 3 dicembre a Londra!". Il 34enne 'Gipsy King' tornerà sul ring per la prima volta da quando ha difeso il titolo contro il connazionale Dillian Whyte a Wembley, nello scorso mese di aprile.

Chisora, 38 anni, ha combattuto per l'ultima volta a luglio, sconfiggendo il bulgaro Kubrat Pulev sul ring della O2 Arena di Londra. (ANSA-AFP).