Pugilato: Fpi premia a Roma i tre campioni d'Europa

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - ll Presidente della Federazione pugilistica italiana (Fpi), Flavio D'Ambrosi, ha ricevuto in sede a Roma i tre campioni d'Europa della boxe Italiana: Alessio Lo Russo (Gallo), Annalisa Brozzi (Piuma) e Stephanie Silva (SuperMosca).

Durante l'incontro, D'Ambrosi si è voluto complimentare con i tre atleti per le loro vittorie, sottolineando al contempo quanto ormai siano degli esempi sia sportivi sia comportamentali per molti ragazzi e ragazze.

"Sono molto felice - le parole del presidente della Fpi - di questo incontro con i nostri campioni d'Europa, che ringrazio per il lustro portato al nostro movimento con i loro successi.

Ormai al centro della nostra attività, oltre alle squadre azzurre e il lavoro in prospettiva olimpica, c'è il movimento Pro, su cui stiamo investendo tantissime risorse economiche per permettere ai boxeur di poter preparare al meglio i loro match e dedicarsi alla carriera. Un programma di investimenti che sta dando i risultati sperati, anche alla luce di ciò che avete fatto voi recentemente. Le vostre cinture, figlie anche, e forse soprattutto, del supporto dei vostri tecnici e delle vostre società di appartenenza, vi rendono anche un esempio per i tanti appassionati della Nobile Arte. E' quindi importante che voi esprimiate, come d'altronde state facendo, tutti quei valori e ideali che fanno della boxe". Ai tre campioni continentali è stata consegnata la medaglia del centenario della Fpi. (ANSA).