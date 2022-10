Saudi Golf, potremmo creare nostri tornei Major

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Se le differenti organizzazioni che gestiscono i tornei del Grande Slam dovessero bandire dagli stessi i giocatori della LIV, vorrà dire che creeremo i nostri eventi Major". Lo ha detto Majed Al Sorour, Chief Executive di Saudi Golf, in una intervista al The New Yorker, periodico statunitense.

"Per ora - ha aggiunto Al Sorour - queste organizzazioni si stanno schierando con il PGA Tour e non ne capisco il perché".

Poi su Tiger Woods. "Non gli abbiamo mai offerto tutti quei soldi di cui tanto si è discusso". (ANSA).