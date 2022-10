CJ Cup: McIlroy sfida Scheffler per leadership mondiale

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Per la prima volta dal 2020, Rory McIlroy ha l'opportunità di tornare al primo posto del ranking mondiale. Con un successo nella sesta edizione della CJ Cup, in programma dal 20 al 23 ottobre a Ridgeland (Usa), nel South Carolina, il nordirlandese (a cui potrebbe bastare anche un secondo posto in solitaria) sorpasserebbe Scottie Scheffler. E sul percorso del Congaree GC, l'americano sarà tra i big più attesi della competizione del PGA Tour, che mette in palio 10.500.000 dollari.

A difendere il titolo sarà proprio McIlroy, in quella che si annuncia come una sfida nella sfida tra i due campioni. Con loro, in campo, ecco pure altri big come Jon Rahm, Justin Thomas (vincitore della CJ Cup nel 2017 e 2019), Collin Morikawa e Matt Fitzpatrick. Per quel che riguarda la Top 10 mondiale, in campo ci saranno dunque sei tra i migliori dieci. (ANSA).