Vela: Enrico Chieffi vince Trofeo dell'Amicizia Classe Star

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - La 56/a edizione del Trofeo dell'Amicizia STAR-Memorial Mascanzoni-Scala di vela, organizzato dal Circolo nautico di Brenzone, è stato vinto da Enrico Chieffi, in coppia con Manlio Corsi; i fratelli irlandesi O'Learly si sono piazzati al secondo posto, l'equipaggio tedesco di Hubert Merkelbach e Jan Eli Gravad al terzo. La competizione ha fatto registrare la partecipazione di 25 equipaggi della classe Star, provenienti da otto nazioni. I team hanno regatato con vento medio-leggero, per un totale di cinque prove in tre giorni del programma. "Sono state regate molto aperte ed estremamente tecniche in condizioni meteo differenti da quelle che caratterizzano di solito il Lago di Garda - dice Enrico Chieffi -. La presenza in questa regata di molti equipaggi internazionali, fra i quali campioni del mondo ed europei, ha garantito un livello tecnico molto alto e questo è l'elemento più importante, perché ci ha permesso di verificare il nostro stato di forma. Questa regata, infatti, fa parte del programma di preparazione e avvicinamento al Campionato del mondo che si disputerà a Scarlino, in Toscana, a settembre 2023". Conclusa la stagione agonistica ufficiale, Enrico Chieffi da domani torna a tempo pieno al timone di SLAM.com di. (ANSA).