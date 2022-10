Premi: generale Parrinello presidente giuria Fair Play Menarini

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Cambio della guardia alla presidenza del premio internazionale 'Fair Play Menarini': dopo anni di impegno Angelo Morelli, fondatore della manifestazione nel 1997, lascia la carica al generale Vincenzo Parrinello, che fino allo scorso giugno ha ricoperto il ruolo di comandante di tutti i Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle.

"Sono particolarmente onorato di assumere un ruolo tanto importante - dichiara Parrinello -. Un compito al quale mi approccerò con dedizione e responsabilità, mettendo la mia esperienza al servizio di quello che ritengo uno dei più significativi premi sportivi del nostro tempo. Ringrazio Angelo Morelli per il prezioso lavoro che ha svolto sino a oggi, rassicurato dal fatto che continuerà ad essere parte integrante della squadra del premio". "Ringraziamo il generale per l'impegno che andrà ad assumere, certi che la sua conoscenza del mondo dello sport possa condurre a un'ulteriore crescita del Premio - spiega il presidente della Fondazione Fair Play Menarini, Antonello Biscini -. Esprimiamo, inoltre, la nostra più profonda gratitudine ad Angelo Morelli per la passione e la competenza con cui ha dato vita e slancio alla manifestazione".

