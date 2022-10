Rugby: Mondiale donne; Italia cede 12-22 al Canada

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Un Canada più fisico davanti e decisamente cinico nelle fasi cruciali della gara fa suoi il match ed il passaggio ai quarti di Finale del Mondiale di rugby femminile battendo una buona Italia per 12 a 22, con la meta finale di Giordano preziosissima in proiezione passaggio-turno.

Alcuni errori di troppo nelle trame offensive costano molto caro al XV azzurro in campo a Auckland in Nuova Zelanda, che illumina la sfida con alcune giocate di notevole fattura, subendo però l'uno-contro-uno nordamericano nella zona del breakdown ed il maggiore controllo del ritmo da parte della mediana in rosso.

Nulla è ancora sfumato in direzione Quarti di Finale: tra sette giorni deciderà tutto la gara con il Giappone, sempre nella notte italiana tra sabato e domenica. (ANSA).