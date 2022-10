Pugilato: Europei donne; subito fuori Assunta Canfora

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Esordio sfortunato per l'azzurra Assunta Canfora, impegnata in un match degli ottavi di finale, categoria 63 kg, degli Europei femminili di pugilato in Montenegro, a Buvda. La boxeur campana si è ritrovata di fronte la stessa avversaria, l'olandese Chelsey Heijnen, contro cui aveva perso nei quarti di finale dei Mondiali, e anche questa volta è stata sconfitta. Il verdetto a favore della 'orange' è stato unanime, con tre 29-27 e due 30-26.

Domani, nella quarta giornata di questi Europei, saliranno sul ring altre due azzurre: Roberta Bonatti nella categoria 48 kg contro la spagnola Marta Lopez, e Giordana 'Caterpillar' Sorrentino nei 50 kg anche lei contro una spagnola, Laura Fuertes. (ANSA).