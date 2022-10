Otaegui vince in casa, l'Andalucía Masters è suo

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La 200esima vittoria di uno spagnolo sul DP World Tour porta la firma di Adrian Otaegui che a Sotogrande ha fatto suo l'Andalucía Masters e conquistato il quarto titolo in carriera sul circuito, il primo davanti al pubblico di casa.

Al Real Club Valderrama (par 71), lì dove nel 1997 si giocò la Ryder Cup, l'iberico ha dominato la scena realizzando anche il nuovo record di punteggio della competizione. Con un totale di 265 (67 66 64 68, -19), ha superato di sei colpi lo svedese Joakim Lagergren, 2/o con 271 (-13), e di nove l'australiano Min Woo Lee, 3/o con 274 (-10).

Sulla Costa del Sol, il migliore azzurro è stato Renato Paratore, 32/o con 286 (+2) davanti a Francesco Laporta, 55/o con 290 (+6).

Secondo spagnolo a conquistare l'Andalucía Masters (dopo Sergio Garcia che qui ha trionfato tre volte, nel 2011, 2017 e 2018), Otaegui ha preso il largo al termine del "moving day" ed ha chiuso in gloria la competizione. Nel round finale, ha realizzato quattro birdie, con un bogey. Il poker di exploit sul DP World Tour, per Otaegui è servito.

Due anni dopo l'ultima affermazione (nell'ottobre 2020 allo Scottish Championship), il 29enne di San Sebastian torna a far festa: l'Andalucía Masters è suo. E per gli spagnoli è la seconda vittoria consecutiva (e in casa) sul circuito (solo una settimana fa, Jon Rahm ha dominato l'Open nazionale). (ANSA).