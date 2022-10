Koepka batte Uihlein e conquista il Jeddah Invitational

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Con un birdie alla terza buca del play-off, Brooks Koepka (62 67 69) fa suo il derby americano con Peter Uihlein (65 63 70) e vince l'Invitational Jeddah con uno score di 198 (-12). Prima vittoria in Superlega araba per il quattro volte campione Major che a King Abdullah Economic City fa fatto bottino pieno. Non solo l'exploit nella gara individuale, per Koepka anche l'affermazione nella competizione a squadre (con lui c'era oltre al fratello Chase pure Uihlein e Jason Kokrak) dove ha guidato il suo team, lo "Smash GC", all'impresa con un totale di "-33" colpi. Un'affermazione doppia, che gli ha fruttato 4.750.000 dollari.

Sul percorso del Royal Greens Golf & Country Club (par 70), il cileno Joaquin Niemann con 199 (-11) ha realizzato invece lo stesso punteggio dello spagnolo Sergio Garcia.

Vittoria speciale per Koepka, tornato al successo 20 mesi dopo l'ultima volta (febbraio 2021 sul PGA Tour al Phoenix Open).

