Arrampicata: Tricolori Speed, vincono Bea Colli e Zodda

(ANSA) - ARCO, 16 OTT - Dallo start alla vetta d'Italia in un battibaleno. Sono la lecchese Beatrice Colli e il sassuolese Gian Luca Zodda i campioni d'Italia 2022 nella disciplina veloce dell'arrampicata sportiva. Lo ha stabilito il cronometro posizionato al top ai 15 metri di altezza della storica parete per l'arrampicata azzurra, quella del centro federale di Arco di Trento.

I due nuovi campioni d'Italia appartengono entrambi alle Fiamme Oro Moena e hanno concluso un'ottima stagione negli sprint, che li ha visti più volte sul podio nelle gare nazionali e internazionali.

La giovane sprinter di Colico, ex Ragni di Lecco, dopo aver conquistato l'oro iridato di specialità nel Mondiale giovanile oggi si è laureata campionessa d'Italia pochi giorni dopo l'aver raggiunto e superato la maggiore età. Miglior modo per festeggiare i suoi 18 anni non poteva quindi esserci per la poliziotta lombarda, la più costante nei tempi registrati nelle varie run. È 7"83 il suo tempo in finale, vinta nel testa a testa su Giulia Randi della Carchidio Strocchi Faenza, vincitrice quest'anno in Coppa Italia e oggi d' argento. In finale ha avuto una brutta partenza dopo aver fatto segnare il miglior tempo di giornata, 7"58, in semifinale. Il bronzo femminile è al collo di Sofia Bellesini della King Rock Climbing Verona, che nella finale per il terzo posto ha superato Francesca Matuella dell'Arco Climbing.

In campo maschile appena 5 centesimi in più hanno svegliato il giovanissimo faentino Marco Rontini, della Carchidio Strocchi Faenza, dal sogno di diventare campione italiano di velocità, dopo aver vinto i9n estate, come Bea Colli, il Mondiale giovanile. Il suo argento vale oro, considerata la giovane età (17 anni) e il tempo 5"68 impiegato (suo record personale) per volare al top, dietro al primatista italiano Gian Luca Zodda, puntuale nel salire sul gradino più alto del podio anche nell'ultima gara stagionale. Gradino più basso, e quindi bronzo, per Ludovico Fossali, azzurro che ha gareggiato all'Olimpiade di Tokyo. (ANSA).