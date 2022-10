Superlega araba; Uihlein sorpassa Koepka

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - L'Invitational Jeddah dopo il secondo round ha un nuovo leader: Peter Uihlein. Con un birdie nel finale e un totale di 128 (65 63, -12) colpi, l'americano a King Abdullah Economic City ha superato in vetta il connazionale Brooks Koepka, 2/o con 129 (-11) davanti al sudafricano Charl Schwartzel e allo spagnolo Sergio Garcia, entrambi 3/i con 131 (-9).

Sul percorso del Royal Greens Golf & Country Club (par 70), Uihlein insegue il primo successo nella Superlega araba. Il 33enne di New Bedford (Massachusetts), che in carriera ha vinto un torneo (l'Alfred Dunhill Links Championship) nel 2013 sull'allora European Tour e due (nel 2017 e nel 2021 sul Korn Ferry Tour (il secondo circuito americano maschile), avrà tra i principali avversari da battere Koepka, campione Major e in testa al termine delle 18 buche di apertura. Proprio con i fratelli Koepka, Brooks e Chase, e insieme anche a Jason Kokrak, Uihlein sogna l'exploit pure nel torneo a squadre. Il loro team, lo "Smash GC", è saldamente al comando con "-30" colpi. (ANSA).