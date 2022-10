Ginnastica artistica: Maggio e Abbadini nuovo campioni italiani

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Al Pala Vesuvio di Ponticelli, a Napoli, si sono laureati i nuovi campioni italiani di ginnastica artistica. Nelle due finali all around del Campionato Assoluto 2022, tra le donne (84/a edizione) si è imposta l'atleta delle Fiamme Oro Martina Maggio, davanti alla collega della Polizia di Stato Alice D'Amato e a Manila Esposito.

Nella 96/a rassegna al maschile vittoria di Yumin Abbadini (Pro Carate), seguito, nell'ordine, da Lorenzo Casali (Giovanile Ancona) e Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese). Entrambe le gare sono disponibili on demand sulla piattaforma OTT del Coni, tv.italiateam.sport. Domani dalle 15.35 le finali di specialità.

(ANSA).