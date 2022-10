Superlega araba: Koepka in testa a Gedda

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il primo round dell'Invitational Jeddah, torneo della Superlega, in Arabia Saudita sorride a Brooks Koepka. A King Abdullah Economic City, sul percorso del Royal Greens Golf & Country Club (par 70), l'americano con un parziale di 62 (-8) ha chiuso da solo in vetta alla classifica le 18 buche di apertura della competizione. Il quattro volte campione Major, che non vince una gara dal febbraio 2021 (Phoenix Open, PGA Tour), si è reso protagonista di una prova bogey free con otto birdie. Dietro di lui, distante due colpi, ecco il sudafricano Charl Schwartzel, 2/o con 64 (-6). Bagarre al 3/o posto (65, -5) condiviso dagli americani Patrick Reed e Peter Uihlein, dal messicano Carlos Ortiz e dal giapponese Hideto Tanihara.

Mentre Phil Mickelson occupa la 9/a posizione (67, -3) e precede l'australiano Cameron Smith (numero 2 mondiale) e il connazionale statunitense Dustin Johnson, entrambi 16/i con 68 (-2). Evento con poche aspettative (almeno per quel che riguarda il risultato) per Johnson, che ha già vinto la classifica individuale a punti del circuito separatista (l'affermazione gli ha fruttato 18 milioni di dollari).

Nella gara a squadre, con un totale di "-15", conduce il team "Smash GC" capitanato da Brooks Koepka. Nella sua compagine anche il fratello Chase, Peter Uihlein e Jason Kokrak. (ANSA).