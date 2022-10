Protocollo intesa per promuovere sport tra studenti universitari

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per promuovere la pratica sportiva tra gli studenti e accrescerne il valore nel contesto socio-economico. Tra gli obiettivi, il sostegno agli atenei nell' attuazione dei programmi sportivi e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e promozione oltre a corsi o seminari per promuovere la dual career.

La Crui coordinerà le azioni rivolte al sistema universitario mentre il Dipartimento per lo sport metterà a disposizione le risorse per attuare le azioni previste, inclusa l'implementazione della figura del tutor sportivo che supporta gli studenti impegnati nella dual career. "So cosa significa dividersi tra studio e palestra - ha dichiarato la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali -. Penso sia profondamente ingiusto non dare la possibilità agli atleti di studiare all'università e per questo ho fortemente voluto la sottoscrizione del protocollo. Il Dipartimento stanzierà le risorse per incentivare la dual career e dare la possibilità a tanti atleti di laurearsi senza dover rinunciare alla carriera sportiva". "L'università forma soprattutto persone - ha dichiarato il presidente della Crui, Ferruccio Resta, che ha sottoscritto il protocollo, insieme con il Capo dipartimento, Michele Sciscioli - e lo sport ha un indiscutibile valore formativo, oltre a essere elemento di richiamo nel confronto con gli atenei internazionali, che offrono maggiori possibilità di conciliazione e strutture di alto livello per gli atleti professionisti. Ancora oggi, troppo spesso studio e sport entrano in conflitto nell'agenda di un universitario e nelle priorità dei singoli atenei. Il protocollo punta a risolvere questa frizione, ampliando sempre di più spazi e caratteristiche del diritto allo studio". (ANSA).