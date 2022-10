Smith, saltare il Masters sarebbe straziante

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Non giocare il The Masters sarebbe qualcosa di straziante". Cameron Smith, numero 2 mondiale e tra i giocatori di punta della Superlega araba di golf, non nasconde la sua preoccupazione sulla eventuale esclusione dei golfisti della LIV Golf dalla prossima edizione del The Masters. "Augusta è un posto che amo e spero davvero di poter tornare lì nel 2023", ha sottolineato l'australiano, campione Major, alla vigilia del Jeddah Invitational. (ANSA).