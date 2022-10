Iran: azzurre taekwondo si tagliano una ciocca di capelli

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Le azzurre del taekwondo a sostegno delle donne che in Iran stanno subendo una forte repressione.

Con forza, stanno combattendo per vivere una vita il più normale possibile, cosí come la viviamo noi. Non spegnete questa voce!".

Questo il messaggio che compare sul sito e sui profili social della federazione italiana taekwondo (Fita) a corredo di un video che mostra alcune atlete che si tagliano una ciocca di capelli. (ANSA).