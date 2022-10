Snowboard, la nazionale afghana in salvo sulle Alpi francesi

(ANSA) - AOSTA, 11 OTT - La nazionale afghana di snowboard, fuggita da Kabul verso il Pakistan dopo il ritorno al potere dei talebani, è riuscita a raggiungere la Francia. Si tratta di sette giovani atleti tra i 19 e i 24 anni - sei ragazzi e una ragazza - a cui venerdì scorso Parigi ha concesso un visto per arrivare nel Paese e presentare domanda d'asilo.

L'atterraggio di ieri al Charles de Gaulle è avvenuto dopo un anno di procedure amministrative portate avanti dall'associazione Snowboarders of solidarity di Victor Daviet, snowboarder professionista che vive sulle Alpi dell'Alta Savoia.

Ai media francesi ha raccontato che nell'agosto 2021, con la caduta di Kabul, aveva ricevuto una telefonata dal capo della Federazione afghana di snowboard: "Devi aiutarci, sei la nostra unica possibilità di sopravvivenza, abbiamo ricevuto minacce di morte, moriremo, aiutaci a lasciare il Paese".

"Tutta la nazionale afghana di snowboard - scrive Daviet su Instagram - è ora al sicuro. Grazie a tutti per l'aiuto". Adesso non resta che trovare una sistemazione per gli atleti: "Stiamo cercando un alloggio per il gruppo attorno ad Annecy, Chambery e Grenoble". (ANSA).