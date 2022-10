Barcolana: squalificate Arca e Way of Life, cambia classifica

La Giuria Internazionale della Barcolana ha squalificato oggi due barche, Arca e Ewol-Way of Life, dopo aver aperto altrettanti procedimenti: una protesta nei confronti di Ewol - Way of life e una procedura ex Regola 69 (comportamento scorretto) nei confronti di Furio Benussi, skipper di Arca, appunto. Arca ed Ewol avevano tagliato il traguardo rispettivamente al secondo posto (dietro Deep Blu) e al quarto (dietro Portopiccolo, che aveva chiuso al terzo). Al quinto posto si era piazzata Maxy jena. Ora per effetto delle due squalifiche la classifica di testa è la seguente: Deep Blu, Portopiccolo, Maxy jena e a seguire le altre.

Di Benussi era stata contestata la scelta di lasciare in mare una vela dopo che questa si era strappata, e di lasciare che a raccoglierla fosse una barca di appoggio; entrambi comportamenti non consentiti dal regolamento della regata.

La protesta della Giuria Internazionale contro Way Of Life è conseguenza degli approfondimenti effettuati dopo la protesta che la stessa Way of Life aveva intentato ieri contro Benussi in merito alla ex Regola 69. La Giuria Internazionale ha rilevato che a bordo dell'imbarcazione slovena uno dei componenti dell'equipaggio non era stato inserito - come obbligatorio - nella lista dell'equipaggio. Verificato il fatto nell'udienza odierna - pur emergendo che si trattasse di un errore materiale da parte dell'equipaggio - Way of Life è stata squalificata.

Anche la procedura aperta dalla Giuria Internazionale contro Furio Benussi, skipper di Arca, per la Regola 69 (comportamento scorretto), si è conclusa con una squalifica.

Gli atti di tale procedura e le conclusioni della Giuria Internazionale non sono pubblici, ma lo è il verdetto.